De azul, Dilma se diz 'animada' com congresso do PT

A ministra da Casa Civil, Dilma Rousseff, evitou dar entrevistas ao chegar nesta quinta-feira, 18, ao 4º Congresso do PT, que acontece até sábado em Brasília, no Centro de Convenções Ulisses Guimarães. Recepcionada pelo novo presidente do partido, José Eduardo Dutra, e por seu antecessor, Ricardo Berzoini, Dilma limitou-se a dizer que está "muito animada com a festa". Ao ser questionada por que vestia uma blusa azul ao invés de vermelha, símbolo do PT, a ministra contou que está "guardando o vermelho para o sábado".

Na ocasião, Dilma será aclamada candidata do PT à Presidência da República, em ato político que também terá a presença do presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Dilma participa nesta quinta pela manhã de um seminário com delegações internacionais convidados para o congresso. O debate ocorre a portas fechadas. Petistas que aguardavam a chegada de Dilma já avisavam à imprensa que ela falaria o mínimo possível. A ordem é guardar o discurso para o ato de sábado.