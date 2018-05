De Aparecida a Brasília, Sarney e crise no Senado são alvos de manifestações

"Sou brasileiro, sou patriota, mas eu não sou idiota", gritavam os manifestantes, a maioria estudantes de escolas secundaristas e da Universidade de Brasília (UnB) com as caras pintadas, muitos com nariz de palhaço. Sarney não foi ao desfile. Houve um princípio de confusão. Quando os manifestantes furaram o bloqueio, Lula já havia descido do palanque e o presidente francês, Nicolas Sarkozy, tinha acabado de sair.

Em Aparecida (SP), a crise do Senado foi o tema da 15ª edição do Grito dos Excluídos, no Santuário Nacional de Nossa Senhora Aparecida, que reuniu cerca de 2 mil pessoas. O movimento foi convocado pelas pastorais sociais da Igreja reunidas na Conferência Nacional dos Bispos do Brasil e outros movimentos sociais.

O bispo de Aparecida, dom Raymundo Damasceno de Assis, disse que "a crise no Senado, e as que a sucederam, demonstram que não basta ter uma democracia apenas formal, é necessário que o povo participe".