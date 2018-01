Datena se filia ao PP mas não confirma candidatura à Prefeitura de São Paulo

São Paulo - O apresentador José Luiz Datena se filiou nesta segunda-feira, 21, ao PP de São Paulo sob a expectativa do partido de que ele concorra à Prefeitura de São Paulo nas eleições municipais do ano que vem.

"Ele agora está filiado, faz parte do quadro de pré-candidatos. Colocamos o partido inteiramente à disposição, mas a decisão sobre a candidatura é exclusivamente dele", disse o deputado Guilherme Mussi, presidente do diretório paulistano do partido.

De acordo com o dirigente, a decisão será tomada apenas em meados de junho do ano que vem, ao final do prazo legal para registro das candidaturas. "Sem dúvida ele é um quadro viável, aparece nas pesquisas em segundo lugar isolado, na casa dos 20 pontos porcentuais. Ele veio para mexer com a eleição. A partir de agora tudo passa por ele. Mas não temos pressa para definir."

Datena confirmou a filiação e a estratégia de manter em suspenso até o último momento a definição se vai sair ou não candidato. "Isso não quer dizer nada. Fui filiado ao PT a vida inteira e nunca tive participação político-partidária. Mas isso não quer dizer que eu não seja um potencial pré-candidato", disse.

Sobre a intenção de deixar para a última hora a definição sobre sua eventual candidatura, o apresentador disse, referindo-se aos potenciais adversários, que eles "terão que ficar preocupados até o último dia". "Se sair, sairei porque quero. Se não sair, não sairei porque não quero. Até o último dia eles podem pensar bem. Enquanto isso, eu penso também", disse.