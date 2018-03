Datafolha: prefeito de Curitiba sai na frente com 72% O prefeito de Curitiba e candidato à reeleição, Beto Richa (PSDB), aparece com ampla vantagem em intenções de votos em pesquisa realizada pelo Datafolha, a pedido da Rede Paranaense de Televisão (RPC), retransmissora da Rede Globo no Paraná, e do jornal Folha de S.Paulo, divulgada hoje. Richa teve a preferência de 72% das 938 pessoas entrevistadas na quarta-feira e hoje. Em segundo lugar aparece a candidata do PT, Gleisi Hoffmann, com 12% das intenções. O terceiro lugar é ocupado por Fábio Camargo (PTB), que teve a preferência de 3%. O candidato do PMDB, Carlos Moreira Júnior, está empatado com o do PSOL, Bruno Meirinho, com 1% das intenções de voto. Os outros candidatos - Ricardo Gomyde (PC do B), Maurício Furtado (PV) e Lauro Rodrigues (PT do B) - não atingiram o índice de 1%. Os entrevistados que votariam branco ou nulo somam 4%, enquanto os que não responderam, 6%. A margem de erro é de 3 pontos porcentuais. A pesquisa foi registrada no Tribunal Regional Eleitoral sob número 1631/08.