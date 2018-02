Datafolha: no CE, Eunício pode ser eleito no 1º turno O senador Eunício Oliveira (PMDB) aparece com 47% das intenções de voto na nova pesquisa do Datafolha sobre a disputa para o governo do Ceará, divulgada nesta quinta-feira, 14, pelo jornal O Povo. Camilo Santana (PT), apoiado pelo atual governador Cid Gomes (PROS), tem 19%. Na sequência aparecem Eliane Novais (PSB), com 7%, e Ailton Lopes (PSOL), com 4%. Brancos e nulos somaram 10% e outros 13% não sabem ou não opinaram. Com esse resultado, Eunício seria eleito no primeiro turno.