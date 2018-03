Datafolha mostra Marta com 36% e Alckmin com 32% em São Paulo A ex-prefeita Marta Suplicy (PT) e o ex-governador Geraldo Alckmin (PSDB) lideram a disputa pela prefeitura de São Paulo, mostrou nesta quinta-feira pesquisa do instituto Datafolha. Marta tem 36 por cento das intenções de voto, seguida por Alckmin, com 32 por cento, segundo números divulgados pela GloboNews. Como a pesquisa tem margem de erro de 3 pontos percentuais, os dois estão em empate técnico. A diferença entre os dois candidatos caiu em relação ao levantamento de julho, quando a petista tinha 38 por cento e o tucano, 31 por cento. O atual prefeito paulistano, Gilberto Kassab (DEM), aparece num distante terceiro lugar, com 11 por cento, seguido pelo ex-prefeito Paulo Maluf (PP), com 8 por cento, e Soninha Francine (PPS), com 2 por cento. Ciro Moura (PTC) e Ivan Valente (PSOL) tiveram 1 por cento. Segundo a sondagem, 6 por cento pretendem votar em branco ou anular o voto. Três por cento não quiseram ou não souberam opinar. Nas simulações de segundo turno, o tucano leva a melhor. Alckmin bateria a petista por 51 a 43 por cento e Kassab por 62 a 24 por cento. Se o confronto fosse entre Marta e o democrata, ela venceria por 52 a 37 por cento. O Datafolha ouviu 1.099 eleitores entre quarta e quinta-feira. (Por Alexandre Caverni)