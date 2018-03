Datafolha mostra Hélio Costa na frente com 44% em MG Pesquisa Datafolha divulgada hoje mostra o ex-ministro Hélio Costa, do PMDB, na liderança para o governo de Minas Gerais com 44% das intenções de voto. Em segundo lugar está o governador Antonio Anastasia, do PSDB, com 18%. Luiz Carlos, do PSOL, e Vanessa Portugal, do PSTU, tem 2% cada um. A mostra foi realizada com 1.269 eleitores entre os dias 20 e 23 de julho. A margem de erro máxima é de três pontos porcentuais para mais ou para menos. A pesquisa está registrada no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) sob o protocolo número 51.059/2010.