Datafolha mostra empate entre Luizianne e Moroni em Fortaleza Pesquisa Datafolha/O Povo confirmou nesta quinta-feira a liderança do candidato Moroni Torgan (DEM) e a prefeita e candidata à reeleição Luizianne Lins (PT) na disputa pela prefeitura de Fortaleza. Segundo o levantamento, os dois candidatos permanecem empatados em primeiro lugar com 30 por cento das intenções de voto, seguidos por Patrícia Saboya (PDT), com 22 por cento. O resultado confirma a tendência apresentada pela pesquisa do Instituto Vox Populi divulgada terça-feira, em que Luizianne e Moroni já apareceram empatados com 27 por cento. Os demais candidatos estão posicionados mais distantes deste bloco. Renato Roseno (PSOL) alcançou 2 por cento das intenções de voto. Adahil Barreto (PR), Aguiar Júnior (PTC), Pastor Neto (PSC) e Silvio Frota (PAN) registram 1 por cento cada. Os demais candidatos não alcançaram 1 por cento. A primeira pesquisa de intenção de voto do Instituto Datafolha para as eleições municipais em Fortaleza foi realizada nos dias 29 e 30 deste mês, com margem de erro de três pontos percentuais, para mais ou para menos. (Por Clara Guimarães)