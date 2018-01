Datafolha mostra Aécio à frente na corrida presidencial

São Paulo - Pesquisa Datafolha divulgada neste domingo, 20, mostra que o senador e presidente nacional do PSDB, Aécio Neves, lidera as pesquisas de intenção de voto para presidente da República nos dois cenários testados com o seu nome. No cenário que inclui o atual prefeito do Rio, Eduardo Paes (PMDB), Aécio tem 26% das intenções de voto, seguido pelo ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), com 20%, e pelos ex-ministros Marina Silva (Rede), com 19%, e Ciro Gomes (PDT), com 6%. Nesse cenário, Eduardo Paes aparece com 1% das intenções de voto.

No cenário que inclui Michel Temer como candidato do PMDB, Aécio lidera com 27% das intenções de voto, seguido por Lula (20%), Marina Silva (19%) e Ciro Gomes (6%). Temer aparece com 2% das intenções de voto.

O Datafolha também traçou dois cenários em que o candidato do PSDB é o governador de São Paulo, Geraldo Alckmin. Em uma disputa incluindo o peemedebista Eduardo Paes, a liderança nas intenções de voto é de Marina Silva, com 24%, seguida por Lula (21%), Alckmin (14%) e Ciro Gomes (7%). No cenário que contempla Geraldo Alckmin e Michel Temer, a ex-ministra Marina Silva também lidera, com 24%, seguida por Lula (22%), Alckmin (14%) e Ciro Gomes (7%). Michel Temer aparece com 1% das intenções de voto nesse cenário.

Levando em conta o índice de rejeição, a pesquisa Datafolha mostrou que Lula lidera, com 48%, seguido por Aécio (26%), Temer (26%), Alckmin (21%) e Marina (17%). Foram ouvidas 2.810 pessoas em 172 municípios, nos dias 16 e 17 de dezembro. A margem de erro é de dois pontos porcentuais.