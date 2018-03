Datafolha: Jaques Wagner segue na liderança na BA

Se as eleições fossem realizadas hoje, Jaques Wagner seria eleito no primeiro turno. Cauteloso, ele fala que essa é a 15ª pesquisa consecutiva desde novembro que indica sua vitória sem a necessidade do segundo turno. Entretanto, ele observa que "pesquisa não ganha eleição".

"O melhor exemplo sou eu", diz o petista, lembrando sua vitória surpreendente em 2006, quando todas as pesquisas de opinião, ao longo da campanha, apontavam para a reeleição de Paulo Souto com larga vantagem. Segundo o governador, a palavra de ordem é "sebo nas canelas, sola de borracha nos sapatos, muita caminhada e trabalho, com humildade".

Paulo Souto acredita que a vantagem do seu oponente deve-se a um "trabalho agressivo de publicidade do governo" e ainda assim, diz ele, o cenário não mudou muito desde o início do ano. De acordo com Souto, a campanha está apenas começando. Ele aposta no início do horário político no rádio e na TV para a reversão do quadro. "A tendência é de segundo turno na Bahia", afirma.

Já Geddel Vieira Lima diz que não discute resultado de pesquisa, apenas acata. "Vamos continuar trabalhando forte. Vamos ganhar. O meu sentimento das ruas é excepcional", concluiu. O levantamento foi feito de terça a sexta-feira com 1.086 entrevistas. Não opinaram 13% dos eleitores e 6% disseram que votarão nulo ou em branco. A margem de erro é de 3 pontos percentuais para mais ou para menos. O levantamento está registrado no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) sob o protocolo de número 19.890/2010.