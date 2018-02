Datafolha: Dilma lidera com 58% de intenções de voto

Em segundo lugar aparece a ex-senadora Marina Silva (sem partido), com 16% das intenções de voto. Na sequência, aparecem o senador do PSDB Aécio Neves, com 10%, e o governador de Pernambuco, Eduardo Campos (PSB), com 6% das intenções de voto. Outros 6% dos entrevistados declararam voto nulo ou branco e 3% disseram não saber em quem votar.

Na pesquisa de dezembro, Marina aparecia com 18% das intenções de votos, Aécio com 12% e Campos com 4%.

A pesquisa foi realizada entre os dias 20 e 21 de março e ouviu 2.653 pessoas. A margem de erro é de dois pontos para mais ou para menos.