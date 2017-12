Datafolha confirma vitória de Serra no 1º turno O pré-candidato do PSDB ao governo de São Paulo, José Serra, mantém o seu favoritismo na disputa pelo governo do Estado, vencendo no primeiro turno para a eleição de outubro. Ele venceria no primeiro turno, segundo a pesquisa Datafolha em parceria com a Rede Globo, divulgadana noite desta quinta-feira. Serra obteve 52% das intenções de voto, ante 15% do senador Aloizio Mercadante (PT) e 9% do ex-governador Orestes Quércia. No último levantamento de intenções de voto para governador divulgado pelo Datafolha, em 7 de abril, Serra tinha 59%, Mercadante 14% e Quércia 12%. No cenário em que o PMDB não tem candidato ao governo, a votação de Serra sobre para 56% contra 17% de Mercadante. Num eventual segundo turno, Serra teria 62% contra 23% de Mercadante ou 63% contra 18% de Orestes Quércia. A margem de erro é de dois pontos porcentuais, para mais ou para menos. No cenário do primeiro turno que inclui Quércia, os demais candidatos tiveram o seguinte desempenho: Carlos Apolinário (PDT) - 3%; Plínio de Arruda Sampaio (PSOL) - 1%; Beto Mansur (PP) - 1% e Cunha Lima (PSDC) - zero; brancos e nulos - 11% e não sabem - 8%. Sem a presença de candidato do PMDB, os demais candidatos que disputam junto com Serra e Mercadante tiveram a seguinte votação: Apolinário - 3%; Plínio, Mansur e Cunha Lima - 1% cada; brancos e nulos - 12%; não sabem - 9%. Foram ouvidas 1.884 pessoas em 54 municípios e foi registrada no Tribunal Regional Eleitoral (TRE-SP), sob n.o 723072/2006.