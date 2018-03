Datafolha: candidata do PCdoB em BH lidera com 20% A primeira pesquisa do Instituto Datafolha encomendada pela Rede Globo de Televisão em Minas Gerais e pelo jornal Folha de S.Paulo, divulgada hoje, aponta a liderança da candidata a prefeito de Belo Horizonte Jô Moraes (PCdoB), da Coligação BH É Você (PCdoB-PRB). No entanto, o levantamento demonstrou um alto índice de indecisos, uma vez que quase a metade dos eleitores entrevistados não escolheu candidato. De acordo com a sondagem, se as eleições fossem hoje, Jô teria 20% das intenções de voto. O candidato Leonardo Quintão (PMDB), da Coligação Belo Horizonte para Você (PMDB-PHS), vem em segundo lugar, com 9%; os concorrentes Márcio Lacerda (PSB), da Aliança por BH (PSB-PT-PTB-PP-PR-PV-PMN-PSC-PSL-PTN-PTC-PRP), e Vanessa Portugal (PSTU), da Frente de Esquerda Socialista (PSOL-PSTU), atingiram 6%; o ex-deputado federal Sérgio Miranda (PDT), da Coligação BH Pode Mais (PDT-PC), 5%; o deputado estadual Gustavo Valadares (DEM), 4%; o advogado André Alves (PTdoB), 1%, e o empresário Jorge Periquito (PRTB), da Coligação Certeza de um Futuro Melhor (PRTB-PSDC), 1%. Votos em brancos e nulos somariam 22% e os que não sabem chegaram a 26%. O candidato Pedro Paulo de Abreu Pinheiro (PCO), mais conhecido como Pepê, não teve 1% das intenções de voto. A pesquisa foi realizada ontem e hoje e entrevistou 829 eleitores na capital mineira. A margem de erro é de 3 pontos porcentuais para mais ou para menos. O levantamento está registrado no Tribunal Regional Eleitoral (TRE-MG) sob o número 47265/2008.