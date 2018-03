Datafolha: cai vantagem de Marta sobre Alckmin em SP Pesquisa do Instituto Datafolha divulgada hoje no telejornal SPTV 2ª edição, da Rede Globo de Televisão, mostra empate técnico entre os candidatos a prefeito de São Paulo Marta Suplicy (PT) e Geraldo Alckmin (PSDB). No levantamento, realizado ontem e hoje, Marta aparece com 36% das intenções de voto contra 32% de Alckmin. A margem de erro é de três pontos porcentuais para mais ou para menos. A vantagem dela sobre ele caiu de sete para quatro pontos em relação à sondagem anterior, realizada entre os dias 3 e 4. O prefeito Gilberto Kassab (DEM), candidato à reeleição, está em terceiro lugar, com 11% da preferência dos eleitores, contra 13% registrados na pesquisa do começo do mês. O candidato Paulo Maluf (PP) aparece com 8%, mesmo índice registrado na mostra anterior. A vereadora Sonia Francine (PPS), a Soninha, passou de 1% para 2% das intenções. O deputado Ivan Valente (PSOL) e o empresário Ciro Moura (PTC) aparecem com 1%. Na mesma pesquisa, votos em branco e nulos registraram 6% e os que não souberam responder, 3%. Os candidatos Anaí Caproni (PCO), Edmilson Costa (PCB), Levy Fidelix (PRTB) e Rui Reichmann (PMN) não atingiram 1%. A sondagem, encomendada pelo jornal Folha de S.Paulo e pela Rede Globo, ouviu 1.099 eleitores da capital paulista e foi registrada no Tribunal Regional Eleitoral de São Paulo (TRE-SP) com número 01500108-SPPE.