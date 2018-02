Datafolha: aprovação do governo Dilma sobe para 38%

A aprovação do governo Dilma Rousseff (PT), medida pela soma das avaliações "ótimo" e "bom" do governo, ficou em 38%, o número mais alto desde abril. Em julho, o porcentual era de 32%. Em março do ano passado, antes dos protestos de rua, Dilma chegou a registrar 65% de aprovação entre os eleitores. Segundo a pesquisa, 23% classificam o atual governo como "ruim" ou "péssimo" e 38%, como "regular". Na pesquisa anterior, 29% consideravam o governo "ruim" ou "péssimo" e 38%, "regular".

O levantamento do Datafolha foi feito entre os dias 14 e 15 de agosto com 2.843 pessoas em 176 municípios do País. A pesquisa foi registrada no TSE sob o protocolo BR-00386/2014 e tem margem de erro máxima de 2 pontos porcentuais e nível de confiança de 95%.