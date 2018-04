Datafolha: aprovação a Lula cai de 70% a 65% A avaliação do governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva sofreu reflexos da crise econômica e caiu pela primeira vez desde o início do segundo mandato. A aprovação caiu de 70%, em novembro do ano passado, para 65%, segundo pesquisa Datafolha divulgada hoje. O governo terá novo diagnóstico nesta tarde, com a divulgação da pesquisa da Confederação Nacional da Indústria (CNI). A pesquisa CNI/Ibope do primeiro trimestre deste ano traz a avaliação do governo, do presidente, e também um capítulo especial sobre os efeitos da crise.