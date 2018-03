Datafolha aponta vitória de Cid Gomes no 1º turno no CE Pesquisa Datafolha encomendada pelo grupo de comunicação cearense O Povo e divulgada hoje pelo jornal aponta que o governador Cid Gomes (PSB) seria reeleito no Estado já no primeiro turno. Com 47% das intenções de voto, o irmão do deputado federal Ciro Gomes (PSB) teria mais votos que a soma de seus adversários (36%) e atingiria 56% dos votos válidos.