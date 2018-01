Datafolha aponta que 62% acreditam que Lula foi beneficiado por empreiteiras

Maioria dos brasileiros acredita que o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva foi beneficiado por empreiteiras em reformas em um sítio em Atibaia, no interior de São Paulo, e em um apartamento tríplex no Guarujá, no litoral paulista, revelou pesquisa Datafolha. Mesmo assim, Lula é citado como o melhor presidente.

Os números da pesquisa apontam que 62% dos entrevistados acreditam que Lula foi beneficiado pelas obras no tríplex e 58% avaliam que a construtora OAS, responsável pela reforma, obteve vantagem. No caso do sítio em Atibaia, 58% acham que o ex-presidente foi beneficiado pelas obras na propriedade e 55% pensam que as construtoras responsáveis pela reforma tiveram vantagens de governos do PT.

Lula é citado espontaneamente como o melhor presidente do Brasil, para 37% dos entrevistados, entre Fernando Henrique Cardoso (15%), Getúlio Vargas (6%) e Juscelino Kubitschek (5%). O governo de Lula está empatado em segundo lugar com o de Fernando Collor entre os quais houve mais corrupção, mostra a pesquisa. O governo da presidente Dilma aparece como o mais corrupto, para 34% dos consultados.

O levantamento foi realizado entre 24 e 25 de fevereiro junto a 2.768 entrevistados em 171 municípios. A margem de erro é de dois pontos porcentuais para mais ou para menos, segundo o Datafolha.