Datafolha: Alckmin lidera preferência para governo de SP

Em seguida aparecem Luiza Erundina (PSB), com 7%, Soninha Francine (PPS), com 5%, Paulinho da Força (PDT), com 3%, e Campos Machado (PTB), Ivan Valente (Psol) e Paulo Skaf (sem partido), cada um com 1% das intenções de voto.

No cenário em que o candidato do PT é o ministro da Educação, Fernando Haddad, Alckmin, atual secretário do Desenvolvimento do governo José Serra (PSDB), chega a ter 46% das intenções de voto. Haddad não passa de 1% da preferência - atrás de Maluf (13%), Erundina (10%), Soninha (6%), Paulinho (3%) e Campos Machado (2%). Skaf e Valente também têm, cada um, 1%.

Quando o candidato petista testado é Antonio Palocci, Alckmin obtém 45% da preferência dos eleitores e Palocci aparece com 3% - mesmo porcentual de Paulinho da Força. Maluf aparece com 13% das intenções e Erundina com 9%. Em seguida estão Soninha (6%), Campos Machado (2%), Valente (1%) e Skaf (1%).

Na pesquisa espontânea, em que os entrevistados são questionados livremente sobre em quem gostariam de votar para governador, o atual chefe do Executivo estadual, José Serra, é citado por 12% das pessoas. Alckmin vem em seguida, com 9%. Marta soma 3% das intenções de voto, e Maluf 1%. Mais da metade (56%) dos paulistas, porém, não soube citar um nome espontaneamente.

O ex-governador Paulo Maluf poderia reassumir o Palácio dos Bandeirantes caso o candidato do PSDB fosse o secretário da Casa Civil de Serra, Aloysio Nunes, que varia entre 2% e 3% da preferência dos entrevistados pelo Datafolha. O deputado do PP, ex-prefeito da capital e ex-governador de SP lidera o cenário com preferência de até 20%. Maluf tem a maior vantagem sobre os adversários quando Haddad e Palocci são testados como candidatos pelo PT. Em relação a Marta, Maluf chega a 17% das intenções de voto, contra 19% da petista.

A margem de erro da pesquisa é de dois pontos percentuais, para mais ou para menos. O Datafolha ouviu 2.062 moradores do Estado de São Paulo com 16 anos ou mais, entre os dias 16 e 19 de março.