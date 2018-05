Dassault prevê concluir negócio no ano que vem Os 36 aviões de caça Rafale que serão adquiridos pelas Forças Armadas brasileiras custarão ao país entre ? 3 bilhões e ? 4 bilhões, dependendo do pacote tecnológico e dos armamentos que acompanharão as aeronaves. Para a Dassault, o início das negociações, que devem ser concluídas até 2010 - com a entrega de um primeiro aparelho em 2012 - representa não apenas uma grande venda em meio à crise do setor aeronáutico, mas o fim de 20 anos de negociações frustradas para a exportação dos caças franceses.