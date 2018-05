Dassault entrega ao Brasil oferta final sobre aviões de combate

A empresa francesa Dassault Aviation entregou ao governo brasileiro sua oferta final para a venda do avião de combate Rafaele, indicaram nesta segunda-feira, 21, fontes da companhia, segundo a agência de notícias AFP. "Entregamos um documento às autoridades brasileiras", disse um porta-voz da Dassault.

O Rafaele participa com o F18 da norte-americana Boeing e o Gripen da sueca SAAB de uma licitação para a compra de 36 caças, em uma operação estimada em U$ 7 bilhões. O ministro brasileiro da defesa, Nelson Jobim, havia fixado o dia 21 de setembro como data limite para que as empresas apresentassem formalmente sua oferta comercial.

Jobim afirmou na semana passada ao Senado que o Rafaele era a "opção" do governo brasileiro, "desde que a França cumpra seu compromisso" de transferência de tecnologia. No início do mês, durante a visita do presidente francês Nicolas Sarkozy à Brasília, o presidente brasileiro Luiz Inacio Lula da Silva anunciou a abertura das negociações com a Dassault.