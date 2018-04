Dário Berger, do PMDB, é reeleito em Florianópolis O peemedebista Dário Berger foi reeleito prefeito de Florianópolis com 57,68% dos votos válidos. Derrotou Esperidião Amin (PP). Berger teve como principal escudeiro o governador de Santa Catarina, Luiz Henrique da Silveira, e já é apontado como próximo candidato às eleições para governador, em 2010. "Não foi uma simples vitória", festejou. "Foi triunfal e derradeira. Venceu aquele que colocou em prática uma proposta para construir uma cidade mais humana e bonita." Berger se consagrou graças às políticas adotadas em seu primeiro mandato, que concentraram as principais obras nos bairros até então abandonados. Dedicou boa parte do orçamento da prefeitura à saúde da população também residente nos bairros pobres. O prefeito reeleito iniciou carreira no município vizinho de São José e, quando cumpriu seu segundo mandato, mudou o domicílio para Florianópolis. Amin reconheceu a derrota dizendo ficar na torcida para uma verdadeira boa gestão do vencedor. Considerado uma das lideranças políticas de Santa Catarina, ele volta a dar aulas na Universidade Federal de Santa Catarina.