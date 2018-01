Dante de Oliveira defende aliança para Serra O presidente do PSDB, deputado José Aníbal, disse hoje que a sucessão do presidente Fernando Henrique Cardoso começa agora, com o lançamento da pré-candidatura do ministro da Saúde, José Serra. José Aníbal disse que não tem dúvida de que a candidatura de Serra crescerá a partir de agora. O governador do Mato Grosso, Dante de Oliveira, defendeu a necessidade de aliança para a candidatura de Serra e disse ter esperança nessa possibilidade. Segundo Dante de Oliveira, a unidade interna do PSDB agora será importante para que o partido possa sentar na mesa e conversar com outros aliados. Ele disse que não há prazo para o ministro José Serra decolar nas pesquisas. Dante acrescentou que hoje é um dia importante porque "traz uma clareza para o quadro político do partido e uma situação definitiva". No seu entender, com o anúncio da candidatura de Serra o PSDB vai poder colocar suas propostas. "Cabe agora ao candidato, junto com a direção do partido, organizar a sua campanha e um grupo de trabalho para definir o plano de governo" disse ele, lembrando que a formulação da proposta deve ser feita via Instituto Teotônio Vilela. Segundo o governador, a proposta de plano de governo tem que deixar janelas abertas para que o PSDB possa compor com outros partidos. Ele disse ainda que o programa tem que ter um discurso unificado na defesa do governo Fernando Henrique e deve transmitir segurança de que os avanços no governo serão mantidos e, ao mesmo tempo, possa abrir "uma janela para o futuro". Dante de Oliveira disse que José Serra precisa capitanear agora os estudos que estão sendo feitos para que não sejam mostradas propostas "aqui e acolá" como se fossem automaticamente absorvidas pelo partido. O governador deu esta declaração ao ser questionado sobre o estudo preparado pelo ex-ministro Luiz Carlos Bresser Pereira que recebeu o título "Uma Estratégia para o Desenvolvimento com Estabilidade".