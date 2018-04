Dantas vai recorrer de decisão do TRF O sócio-fundador do Grupo Opportunity, Daniel Dantas, vai recorrer da decisão do Tribunal Regional Federal da 3ª Região (TRF 3) que rejeitou habeas-corpus pedindo trancamento da ação penal na qual foi condenado a 10 anos de prisão por suposta corrupção ativa. A defesa só aguarda a publicação do acórdão da 5ª Turma do TRF 3, que rechaçou a tese de ilegalidade na parceria entre Agência Brasileira de Inteligência (Abin) e Polícia Federal. O recurso poderá ser apresentado no próprio TRF ou ao Superior Tribunal de Justiça (STJ).