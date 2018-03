Dantas recorre novamente ao Supremo para ser solto

O banqueiro Daniel Dantas, sócio-fundador do banco Opportunity, recorreu novamente ao Supremo Tribunal Federal (STF) na tentativa de anular a prisão preventiva, determinada na quinta-feira pelo juiz da 6ª Vara Federal de São Paulo, Fausto Martin de Sanctis. Os advogados de Dantas entraram com uma petição no mesmo habeas-corpus já analisado na última quarta-feira pelo presidente do STF, ministro Gilmar Mendes. A PF prendeu Dantas, pela segunda vez, na tarde de quinta-feira, menos de 24 horas após ele ter sido libertado. Desta vez, os advogados contestam os motivos alegados pelo juiz para justificar o pedido de prisão preventiva. A acusação é de que Daniel Dantas teria, supostamente, ordenado que dois emissários que subornassem um delegado da Polícia Federal para não ser investigado. A decisão deve sair até o final desta tarde. Veja também: STF manda soltar Celso Pitta, Naji Nahas e mais nove Dantas ofereceu suborno de US$ 1 milhão para escapar da prisão, diz MP Leia a íntegra da decisão do STF que manda soltar Dantas STF manda soltar Daniel Dantas e mais 10 presos da Satiagraha Beneficiado por habeas-corpus, Daniel Dantas deixa sede da PF Opine sobre a decisão do STF de soltar Dantas Você concorda: não há mais intocáveis no País Lula defende ação da PF e não comenta decisão de soltar Dantas Dirceu condena 'espetacularização' da PF Entenda como funcionava o esquema criminoso Veja as principais operações da PF desde 2003 Entenda o nome da Operação Satiagraha, que prendeu Dantas Dantas seria o líder de uma das duas organizações investigadas pela Operação Satiagraha, da Polícia Federal, especializada no desvio de verbas públicas e que teria criado o Opportunity Fund, uma offshore localizada no paraíso fiscal das Ilhas Cayman, no Caribe. De acordo com o procurador do Ministério Público Federal (MPF) em São Paulo, Rodrigo de Grandis, esse fundo movimentou quase US$ 2 bilhões entre 1992 e 2004. A operação mobilizou 300 agentes federais e foi desencadeada às 5h30 em São Paulo, Rio, Bahia e no Distrito Federal para o cumprimento de 24 ordens de prisão e 56 mandados de busca e apreensão. O esquema teria movimentado US$ 1,9 bilhão ilicitamente. Junto com Dantas, foram presos na terça o megainvestidor Naji Nahas, o ex-prefeito de São Paulo Celso Pitta, e mais 14 pessoas. "A organização tinha como líder e cabeça um famoso banqueiro, Dantas. Identificamos outra organização, comandada por Nahas, voltada ao mercado de capitais e tendo como alvos principais o desvio de recursos públicos e riquezas do País. Uma situação muito perniciosa para o País, que nos deixa assustados com o nível de intimidação e poder de corromper." Beneficiados pela extensão do primeiro habeas-corpus de Dantas, Pitta e Nahas deixaram a prisão nesta madrugada.