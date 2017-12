Dantas nega ter financiado dossiê e acordo com Bastos O banqueiro Daniel Dantas encaminhou neste sábado nota de esclarecimento à imprensa, na qual refuta acusações da revista "Veja" feitas a ele em reportagens da edição deste fim de semana e da semana passada. Dantas nega ter financiado suposto dossiê com informações sobre supostas contas no exterior do presidente Luiz Inácio Lula da Silva e do ministro da Justiça, Mário Thomaz Bastos; contesta indicações da revista de que um acordo político teria sido feito com Thomaz Bastos; e desmente ameaças a partidos políticos. A revista "Veja" apontou Daniel Dantas como financiador de um dossiê, preparado por espiões estrangeiros, e que apontaria supostas contas, em paraísos fiscais, de várias autoridades do governo brasileiro, a começar pelo presidente Lula e pelo ministro Thomaz Bastos. A publicação afirma que o encontro entre Dantas e Thomaz Bastos, no último 16, na residência do senador Heráclito Fortes (PFL-PI), juntamente com os deputados do PT José Eduardo Cardozo e Sigmaringa Seixas, teve como objetivo um acordo político para que o banqueiro preservasse o governo, em troca de sua própria preservação. E que isso teria resultado na decisão da CPI dos Bingos, por 6 votos a 5, de não convocar Dantas para depor. A "Veja" diz ainda que, no encontro, após a saída do ministro, Dantas teria feito uma ameaça, caso o acordo não fosse cumprido: "eu não afundo só. Se eu descer, levo o PFL, o PSDB e o PT juntos." A nota de esclarecimento divulgada pela assessoria de Daniel Dantas é a seguinte: "Nota de esclarecimento Com relação à matéria da revista "Veja", edição de 31 de maio de 2006, intitulada ´O escudo de Lula´, ao contrário do que foi publicado, esclareço que: 1. Não fui financiador de nenhum dossiê que aponta supostas contas de autoridades brasileiras. 2. O encontro com o ministro Marcio Thomaz Bastos não tinha como objetivo fazer nenhum acordo. Nenhum acordo foi proposto e nenhum acordo foi feito. 3. Nunca fiz a ameaça descrita por "Veja" envolvendo partidos políticos. Daniel Valente Dantas"