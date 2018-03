Dantas e mais nove são indiciados na Satiagraha O advogado Nélio Machado, que defende o sócio-fundador do Banco Opportunity, Daniel Dantas, informou que seu cliente e mais nove pessoas, ligadas ao Opportunity e que foram convocadas hoje para prestar depoimento à Polícia Federal (PF), em São Paulo, foram indiciados por formação de quadrilha e gestão fraudulenta. A Operação Satiagraha, da PF, foi deflagrada na seqüência de investigação sobre suposto esquema de desvio de verbas públicas, corrupção e lavagem de dinheiro. A PF iniciou as investigações há quatro anos, como desdobramento do caso do mensalão. Entre suspeitos, e que chegaram a ser presos, estão, além de Dantas, o ex-prefeito de São Paulo Celso Pitta e o megainvestidor Naji Nahas.