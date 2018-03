Dantas chega à PF para prestar depoimento O sócio-fundador do Banco Opportunity, Daniel Dantas, chegou por volta das 15 horas à sede da Polícia Federal, em São Paulo, para prestar depoimento sobre sua participação no suposto esquema descoberto nas investigações da Operação Satiagraha. Dantas chegou acompanhado de seu advogado Nélio Machado e não falou com a imprensa. Na semana passada, Dantas foi preso por duas vezes na carceragem da PF. Orientado por Machado, ele recusou-se a responder às perguntas dos investigadores, sob a justificativa de que não tinha tido acesso a todo o conteúdo dos autos da investigação e nem aos áudios interceptados pela PF. De acordo com seu advogado, somente um inquérito tem mais de 6 mil páginas. Ao fim do depoimento, seus advogados devem conversar com a imprensa.