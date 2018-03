Dantas chega à PF para cumprir nova ordem de prisão O sócio-fundador do Banco Opportunity, Daniel Dantas, acaba de chegar à sede da Polícia Federal (PF), na capital paulista, para cumprir nova ordem de prisão preventiva expedida pela 6ª Vara Criminal Federal de São Paulo. Dantas entrou na garagem do edifício da PF em uma viatura. Seu advogado, Nélio Machado, que também acaba de chegar à PF, disse que falará com a imprensa assim que tiver mais informações a respeito da prisão e que pretende conversar com seu cliente. Antes de chegar à PF, Dantas passou pelo Instituto Médico Legal (IML) para realização de exames. A nova prisão ocorreu cerca de dez horas depois de Dantas ter deixado a carceragem da PF em São Paulo. O banqueiro havia sido solto na madrugada de hoje após o Supremo Tribunal Federal (STF) ter concedido um habeas-corpus. Além dele, o habeas beneficiou a irmã, Verônica Dantas, e mais nove pessoas que haviam sido presas pela Polícia Federal (PF) na terça-feira, durante a Operação Satiagraha. A Operação Satiagraha foi deflagrada para desbaratar um suposto esquema de desvio de verbas públicas, corrupção e lavagem de dinheiro. A PF iniciou as investigações há quatro anos, como desdobramento do caso do mensalão. Também foram presos na Satiagraha o ex-prefeito de São Paulo Celso Pitta e o investidor Naji Nahas.