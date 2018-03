Daniel Dantas volta a ser preso pela PF A Polícia Federal (PF) acaba de confirmar que está cumprindo uma nova ordem de prisão preventiva do sócio-fundador do Banco Opportunity, Daniel Dantas. A PF informa que Dantas já foi preso na capital paulista e está a caminho da sede da corporação em São Paulo. A prisão ocorreu cerca de dez horas depois de Dantas ter deixado a carceragem da PF em São Paulo. O banqueiro havia sido solto na madrugada de hoje após o Supremo Tribunal Federal (STF) ter concedido um habeas-corpus. Além dele, o habeas beneficiou a irmã, Verônica Dantas, e mais nove pessoas que haviam sido presas pela Polícia Federal (PF) na terça-feira, durante a Operação Satiagraha. Dantas e a irmã haviam entrado com pedido de habeas-corpus preventivo no Supremo em junho, com receio de que fossem alvos de uma ação da Polícia Federal. Após a operação e a detenção dos suspeitos, os advogados pediram que o Supremo os libertasse imediatamente. A Operação Satiagraha foi deflagrada para desbaratar um suposto esquema de desvio de verbas públicas, corrupção e lavagem de dinheiro. A PF iniciou as investigações há quatro anos, como desdobramento do caso do mensalão. Também foram presos na Satiagraha o ex-prefeito de São Paulo Celso Pitta e o investidor Naji Nahas.