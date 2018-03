Daniel Dantas deixa sede da Polícia Federal na lapa Em um Mitsubishi esportivo, o banqueiro Daniel Dantas deixou, às 5h38 desta manhã, a sede da Superintendência da Polícia Federal, na Lapa, zona oeste de São Paulo. Dois minutos antes, um veículo Mercedes-Benz, com vidros escuros, também já havia deixado o prédio da PF com três pessoas dentro. O carro no qual o banqueiro saiu era dirigido por uma mulher, que estacionou o veículo no pátio, onde Dantas a aguardava.