Daniel Dantas deixa carceragem da PF em São Paulo O sócio-fundador do Banco Opportunity, Daniel Dantas, deixou por volta das 20h30 de hoje a carceragem da Polícia Federal (PF) de São Paulo, onde estava preso desde ontem, por conta de um pedido de prisão preventiva autorizado pelo juiz titular da 6ª Vara Federal Criminal, Fausto Martin De Sanctis. Em razão da nova prisão, os advogados do banqueiro solicitaram hoje à tarde ao Supremo Tribunal Federal (STF) a libertação de Dantas, com base no habeas-corpus preventivo concedido pelo ministro Gilmar Mendes. Dantas deixou a carceragem da PF em um taxi, acompanhado de seus advogados. O advogado de Dantas, Nélio Machado, não informou se o banqueiro ficará em São Paulo nesta noite ou se embarcará para o Rio de Janeiro, onde reside.