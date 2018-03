Daniel Dantas deixa a PF após cinco horas de depoimento

O banqueiro Daniel Dantas deixou a Polícia Federal nesta sexta-feira, 18, após mais de cinco horas de depoimento. Mesmo cercado por jornalistas, ele não falou com a imprensa, como das outras vezes, e entrou direto no carro que o aguardava. O advogado de Dantas, Nélio Machado, ficou na sede da PF para dar entrevista coletiva a jornalistas. Esta é a terceira vez que a PF tenta ouvir o banqueiro, acusado na Operação Satiagraha. Além de Dantas, estavam previstos os depoimentos de Verônica Dantas (irmã do banqueiro), Carlos Bernardo Torres Rodemburg (sócio e vice-presidente do Banco Opportunity), Itamar Benigno Filho, Norberto Aguiar Tomáz, Arthur Joaquim de Carvalho, Eduardo Penido Monteiro, Maria Amália Delfin de Melo Coutrin, Dório Ferman e Danielle Silbergleid Ninio. Veja também: Dantas chega à PF para terceiro depoimento na semana Ouça trechos da reunião que decidiu a saída do delegado Apesar do apelo de Lula, Protógenes deixa caso Dantas na sexta Juiz aceita denúncia e Daniel Dantas vira réu por corrupção ativa Entenda como funcionava o esquema criminoso Veja as principais operações da PF desde 2003 As prisões de Daniel Dantas Daniel Dantas que, na semana passada, foi preso duas vezes, por determinação do juiz Fausto Martin De Sanctis, da 6ª Vara Federal Criminal em São Paulo, e em ambas situações foi solto por meio de habeas- corpus concedidos pelo presidente do Supremo Tribunal Federal (STF), ministro Gilmar Mendes, foi acusado por corrupção ativa, gestão fraudulenta e formação de quadrilha.