Daniel Dantas chega à sede da PF em São Paulo O sócio-fundador do Banco Opportunity, Daniel Dantas, chegou à sede da Polícia Federal (PF) em São Paulo. Ele foi preso em caráter temporário nesta manhã, no Rio de Janeiro, durante as diligências da Operação Satiagraha, deflagrada pela PF para desmantelar um esquema de desvio de verbas públicas, corrupção e lavagem de dinheiro supostamente liderado por Dantas. Entre os presos na operação estão também o ex-prefeito de São Paulo Celso Pitta e o investidor Naji Nahas. A PF iniciou as investigações há quatro anos, como desdobramento do caso do mensalão. Foram expedidos 24 mandados de prisão.