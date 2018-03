Dançarina da pizza quer ser vereadora A ex-deputada federal Ângela Guadagnin (PT), que ficou nacionalmente conhecida pela dança da pizza, vai disputar, pela primeira vez, vaga na Câmara de São José dos Campos, onde já foi prefeita (1993-1996). Para a prefeitura, ela apoiará o petista Carlinhos de Almeida. "Não entrei na disputa para concorrer com o Carlinhos. Não estava pleiteando disputar nada, mas muitos militantes me procuraram, assim como o partido." Após a dança da pizza, no qual comemorou, há dois anos, a absolvição do deputado federal João Magno (PT) de envolvimento no mensalão, Ângela não se reelegeu para a Câmara dos Deputados em 2006. "Não fui eleita pela forma como a mídia tratou o assunto. Foi uma grande injustiça da imprensa, fui o bode expiatório", lamenta. "Mesmo assim não me afastei da vida política", completou. A dança protagonizada pela então deputada ficou conhecida como símbolo da impunidade. "Não represento nada disso. Estava apenas defendendo o direito à democracia, defendendo o direito de defesa, garantido pela Constituição Federal." Médica pediatra com especialidade em saúde pública, depois que perdeu as eleições ela voltou a trabalhar como médica na rede pública. Para conquistar uma das 20 vagas do Legislativo da maior cidade do Vale do Paraíba - hoje com 600 mil habitantes -, Ângela terá de conseguir pelo menos 4 mil votos. "Tenho orgulho de disputar esse cargo, tenho gosto de trabalhar e acredito que com minha experiência possa contribuir com a cidade", afirmou.