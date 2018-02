Dallagnol parabeniza Fux por devolver pacote anticorrupção à Câmara

O coordenador da força-tarefa da Operação Lava Jato, procurador Deltan Dallagnol, parabenizou nesta quinta-feira, 15, o ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Luiz Fux pela decisão liminar de determinar a devolução do projeto de medidas de combate à corrupção para a Câmara dos Deputados, que deverá analisar a proposta novamente.

A proposta, enviada inicialmente pelo Ministério Público Federal com assinatura de 2 milhões de pessoas e patrocinada pela força-tarefa da operação, foi desfigurada pelos deputados federais antes de ser enviada à apreciação do Senado.

Em seu perfil no Facebook, Dallagnol comentou a decisão de Fux e falou que a liminar devolve "as esperanças a milhões de brasileiros". "Parabéns ao Ministro Fux por devolver as esperanças a milhões de brasileiros, endireitando caminhos que foram contorcidos. Agora a Câmara tem uma nova oportunidade de mandar uma mensagem construtiva ao Brasil", escreveu o procurador.