Daiello também registrou reunião na agenda com agente secreto

BRASÍLIA - O diretor-geral da Polícia Federal, Leandro Daiello, registrou na agenda oficial um encontro com dois agentes do serviço de inteligência norte-americano, Duyane Norman e Joseph Direnzo, no dia 11 de julho de 2016, no edifício sede da Polícia Federal. Trata-se da segunda vez em que o nome de Norman é exposto após reunião no Brasil. No dia 9 de junho deste ano, o ministro do Gabinete de Segurança Institucional (GSI), Sergio Etchegoyen, recebeu Norman e o compromisso constou na agenda. Na descrição, Norman foi classificado como chefe do posto da CIA em Brasília. Nos Estados Unidos, a divulgação de identidades de agentes secretos é crime federal.

Etchegoyen foi muito criticado pela iniciativa. Ao ser questionado se não estaria cometendo uma infração ao revelar a identidade de um agente secreto, Etchegoyen informou, por meio de nota, que foi registrado "que a autoridade americana realizou uma visita de cortesia ao Ministro do GSI por estar retornando aos EUA após o término de sua missão no Brasil".

Além disso, a assessoria de imprensa do GSI destacou que a "agenda do Ministro de Estado Chefe do Gabinete de Segurança Institucional é um dos instrumentos da Transparência Ativa prevista na Lei Nº 12.527" e que nas "audiências são registradas os nomes e os cargos das autoridades, observando-se, sem exceção, o Princípio da Publicidade previsto no Art. 37 da Constituição da República Federativa do Brasil".

Procurada, a assessoria de imprensa da Polícia Federal não respondeu.