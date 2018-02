Dados sigilosos de reservas da Petrobras são furtados

A Petrobras informou nesta quinta-feira, 14, que sofreu um roubo de computadores que armazenavam dados importantes de pesquisas realizadas na costa brasileira. As informações estariam armazenadas em dois notebooks e em um disco rígido. "Houve um furto de equipamentos que continham informações importantes para a companhia", informou a estatal em nota divulgada para a imprensa. "O assunto está sob investigação", acrescentou a empresa, que informou ter cópias dos dados que estavam nos computadores roubados. De acordo com a empresa, o roubo ocorreu durante o transporte dos equipamentos de uma estação de pesquisa no mar para escritórios da empresa no Estado do Rio de Janeiro. A Polícia Federal considera "todas as hipóteses", entre elas a de que o roubo esteja relacionado a assuntos de espionagem industrial, com possível participação de empresas estrangeiras. A Petrobras informou que o transporte estava sendo realizado por uma empresa terceirizada, cujo nome não foi revelado. A estatal não confirmou comentários que circulam na mídia nesta quinta-feira de que os computadores continham informações sigilosas sobre as reservas de petróleo e gás na camada ultraprofunda chamada de pré-sal, onde está o megacampo de petróleo de Tupi, na bacia de Santos. Não foram fornecidos detalhes sobre o tipo de informação contida nos equipamentos. A camada pré-sal, que se estende por 800 quilômetros ao longo da costa brasileira, é foco de forte interesse no setor de petróleo desde que a Petrobras confirmou reservas recuperáveis de 5 a 8 bilhões de barris no campo ultraprofundo de Tupi. O diretor de Exploração e Produção da empresa, Guilherme Estrella, afirmou recentemente que não há mais risco exploratório na região pré-sal, ou seja, é praticamente certo que todo poço perfurado encontrará petróleo ou gás. O governo federal retirou de leilão várias áreas próximas a Tupi, aguardando ter mais informações sobre o potencial dos blocos.