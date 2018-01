Da tribuna do Senado, Collor xinga Janot

O ex-presidente e senador Fernando Collor (PTB-AL) xingou o procurador-geral da República, Rodrigo Janot, de "filho da puta" em discurso da tribuna do Senado na quarta-feira, 5. Captado pela TV Senado, o comentário, feito em tom de sussurro, ocorreu no momento em que ele dizia ter comprado de forma regular os carros de luxo alvos de uma busca e apreensão na Operação Lava Jato no mês passado.

Collor argumentou ainda que, se houvesse alguma parcela em atraso na aquisição dos automóveis, o fato dizia respeito exclusivamente a ele e à empresa de quem comprou os carros. "Não podendo jamais, em tempo algum, sob risco de uma grave penalização judicial, a quem afirma que tal atraso se deve à falta de recursos escusos, afirmações caluniosas e infames", disse, para em seguida fazer o xingamento.

Veja o xingamento em 1min55s

Newsletter Política Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

No pronunciamento, Collor acusou Janot de ter vazado um parecer para a imprensa antes de ele ser remetido ao relator do seu inquérito, o ministro do Supremo Tribunal Federal (STF), Teori Zavascki. Ele disse que não quer ser "personagem involuntário" da campanha eleitoral que se desenvolve no Ministério Público Federal (MPF).

Janot foi o mais bem votado na quarta-feira, 5, da lista tríplice da Associação Nacional dos Procuradores da República (ANPR) para escolher os candidatos a comandar a Procuradoria-Geral da República pelos próximos dois anos. Em segundo e terceiro lugares, respectivamente, ficaram os subprocuradores Mario Luiz Bonsaglia e Raquel Elias Ferreira Dodge.

Collor cobrou que o Senado assuma sua "responsabilidade institucional" quando for analisar a indicação para o cargo que será feita pela presidente Dilma Rousseff - a tendência é que ela encaminhe à Casa o primeiro da lista. O Estado apontou no mês passado que, diante do fato de 13 senadores serem alvos da Lava Jato, três dos quais alvos da busca e apreensão, há um risco de o nome de Janot ser rejeitado pelo Senado em votação secreta.