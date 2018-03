Da tribuna, Álvaro Dias cobra demissão de Lupi

Um dos termos especifica que o sindicato repassará "diretamente" à Força Sindical até o mês de agosto do mesmo ano, "a título de doação, para realização de atividades de formação sindical, 30% do imposto sindical referente ao exercício de 2008. O outro documento repete o compromisso e a promessa de repassar para a Força Sindical 20% do imposto sindical, referente ao exercício de 2009.

No terceiro termo de compromisso, o sindicato compromete-se a efetuar à entidade, também à título de doação, 10% do imposto sindical referente ao exercício deste ano, 2010. O acerto fixa ainda que o repasse do dinheiro ocorrerá logo que a certidão sindical for publicada no Diário Oficial da União (DOU).

É o presidente da Força Sindical, Paulo Pereira da Silva, o Paulinho, quem encabeça o movimento de defesa e da permanência de Carlos Lupi no Ministério do Trabalho. No entender do líder tucano, "trata-se da prática ilícita documentada". "Isso é um acinte, é uma afronta, é a documentação da corrupção, o tráfico de influência, o benefício concedido em troca de determinado favor", atacou. "E o favor, nesse caso, é a certidão, é a carta sindical publicada no Diário Oficial da União", protestou o senador.

Ele acredita que o esquema, já denunciado pela imprensa, mostra por que o Ministério do Trabalho "se transformou numa fábrica de sindicatos". Dias disse que foram expedidas 1.457 cartas sindicais em três anos e que existem mais de 2 mil em curso, tramitando para obter o registro definitivo. "O que não se entende é como o ministro continua ministro", afirmou. "O que não se compreende é como a presidente Dilma não toma nenhuma providência".