CUT vai pedir impeachment do presidente do STF

A Central Única dos Trabalhadores (CUT) do Distrito Federal vai protocolar nesta sexta-feira, 18, às 10 horas, na Mesa Diretora do Senado Federal, um pedido de impeachment do presidente do Supremo Tribunal Federal (STF), Gilmar Mendes. Segundo o diretor da entidade, Cícero Rola, o embasamento para a ação é que o presidente do STF teria agido com parcialidade, ao conceder dois habeas-corpus ao dono do Grupo Opportunity, Daniel Dantas. "O País tem cerca de 430 mil presidiários, destes 211 mil aguardam decisão da mesma forma da que favoreceu o empresário Daniel Dantas", disse o diretor da CUT-DF à Agência Brasil. O pedido de impeachment será parte de um ato contra a corrupção que a CUT organiza. A concentração começará em frente ao Congresso Nacional e termina com uma caminhada ao Supremo Tribunal Federal, disse Cícero Rola.