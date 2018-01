CUT protestará no consulado da Coréia do Sul A Confederação Nacional dos Metalúrgicos da Central Única dos Trabalhadores (CNM-CUT)anunciou que vai organizar uma manifestação na próxima terça-feira, às 10 horas, em frente ao Consulado da Coréia do Sul, localizado na Avenida Paulista, 1189. O motivo do ato é pressionar o governo sul-coreano a libertar o dirigente sindical metalúrgico Sung Hyum Mun, preso no final do ano passado por organizar uma greve em seu país. Sung Hyum Mun é presidente da Federação Coreana de Metalúrgicos (KMWF). De acordo com os organizadores do protesto, o regime sul coreano é anti-sindical e pratica perseguições e prisões contra líderes sindicais e membros dos sindicatos. Atualmente, há trabalhadores sul-coreanos presos por desempenharem atividades sindicais. A manifestação faz parte de uma campanha internacional dos metalúrgicos, coordenada pela Federação Internacional dos Trabalhadores da Indústria Metalúrgica (Fitim). A proposta é realizar protestos diante das embaixadas e consulados coreanos em todos os país onde a Fitim possui sindicatos filiados. O presidente da CNM-CUT, Heiguiberto Guiba Navarro, disse que entregará pessoalmente ao embaixador da República da Coréia do Sul no Brasil uma carta de repúdio à prisão do sul-coreano. "Solicitaremos pessoalmente ao embaixador a liberdade de nossos companheiros presos, e enviaremos cartas de protesto ao governo sul-coreano", afirmou.