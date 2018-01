CUT protesta contra prisão de líderes coreanos A Confederação Nacional dos Metalúrgicos da Central Única dos Trabalhadores (CNM-CUT) promove nesta manhã um ato público em frente ao Consulado da Coréia do Sul, na Avenida Paulista, do qual participam cerca de 30 pessoas. A entidade protesta contra a prisão de 45 líderes sindicais na Coréia do Sul, entre eles o presidente da Federação Coreana de Metalúrgicos (KMWF), Sung Hyum Mun. "Todos são mantidos na cadeia por causa de greves e manifestações promovidas, ou seja, protestamos contra a repressão à liberdade de expressão", afirmou o presidente da CNM-CUT, Heguiberto Della Bella Navarro, o Guiba. Após o ato, Guiba entregará uma carta ao vice-cônsul, Dal Jun Han, que se comprometeu a encaminhá-la ao governo sul-coreano. "Já entramos em contato com ele ontem, que prometeu nos receber", informou. O protesto é parte da campanha "Dia Internacional da Solidariedade", organizada pela Federação Internacional dos Trabalhadores da Indústria Metalúrgicas (FITIM), que realiza hoje manifestações em todos os países onde tenha representação em sindicatos. No Brasil, além da carta a ser entregue ao cônsul, a FITIM também promoveu nesta manhã atos em frente às fábricas de eletroeletrônicos das coreanas LG e Samsung, em Manaus. Segundo Guiba, a atividade sindical é permitida na Coréia, porém manifestações e greves vêm sendo reprimidas pelo governo. No ano passado, 241 sindicalistas foram presos e nos quatro anos de mandato do atual presidente, Kim Dae-Jung, foram detidos um total de 686 líderes sindicais.