CUT pede anulação do julgamento do mensalão Cerca de cem pessoas participaram na noite desta quinta-feira, 19, de um ato no Rio, convocado pela Central Única dos Trabalhadores (CUT), pedindo a anulação do julgamento do processo mensalão. Vinte e cinco pessoas foram condenadas pelo Supremo Tribunal Federal (STF), entre elas políticos do PT, como José Dirceu, José Genoino e Delúbio Soares.