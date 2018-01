CUT formalizará apoio à reeleição de Lula durante Congresso A Central Única dos Trabalhadores (CUT) vai formalizar apoio à reeleição do presidente Luiz Inácio Lula da Silva durante a nona edição do Congresso Nacional da entidade, de começou hoje e vai até a sexta-feira, em São Paulo. "Não queremos a volta dos que criminalizaram os movimentos sociais, como o governo passado fazia", afirmou o presidente da central sindical, João Felício. Segundo ele, "a maioria esmagadora" dos sindicatos filiados à maior central sindical do País considera que "Lula é a melhor opção" entre os candidatos colocados. "Se a gente quer que o País continue avançando, a melhor opção é o Lula", destacou Felício, durante coletiva de imprensa para apresentação do Congresso Nacional da CUT. Apesar do apoio à reeleição de Lula, a entidade rechaçou o rótulo de governista. "Rechaçamos o discurso daqueles que saíram da CUT alegando que a central é governista", afirmou Rosane Silva, secretária de política sindical da entidade. A CUT perdeu vários integrantes ligados ao PSTU após a eleição de Lula em 2002. Os 2,6 mil delegados da CUT vão discutir cinco pontos fundamentais, além de eleger a nova Executiva da entidade. Serão eleitas 32 pessoas da direção - que terão mandato de três anos - e seis membros do conselho fiscal. Três candidatos estão inscritos para a presidência da CUT: o atual presidente, João Felício, que vai buscar a reeleição, Wagner Gomes e Artur Henrique da Silva Santos, atual secretário-geral da central sindical. Os principais temas a serem debatidos durante a nona edição do Congresso Nacional são: a posição da entidade frente aos projetos políticos postos; emprego, salário e desenvolvimento social; democratização do Estado - políticas públicas e universalização dos direitos. fortalecimento da estrutura da CUT e a relação dos movimentos sociais.