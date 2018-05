CUT e MST já mobilizam manifestantes na Esplanada dos Ministérios

BRASÍLIA - Centenas de manifestantes contrários ao impeachment da presidente Dilma Rousseff estão na Esplanada dos Ministérios nesta noite de segunda-feira, 11, para protestar contra o processo em andamento na Câmara dos Deputados. Liderados pela Central Única dos Trabalhadores (CUT) e pelo Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra (MST), os manifestantes estão concentrados do lado esquerdo da Esplanada, ao lado da rodoviária.

Agentes do Batalhão de Choque da Polícia Militar foram deslocados até o entorno do Congresso Nacional. "É uma ação preventiva. Vamos permanecer por aqui", disse o capitão Eiras, responsável pela operação que reúne 35 agentes.

Ambulantes também já chegaram ao local, alguns deles para vender itens como bonecos infláveis, material que está proibido de ser usado pelos manifestantes entre os dias 15 e 17, quando o processo de impedimento da presidente deverá ser votado pelo plenário da Câmara.

A Secretaria de Segurança do Distrito Federal reservou o entorno do estádio Mané Garrincha para receber os ônibus de manifestantes favoráveis ao governo. Do outro lado, no Parque da Cidade, ficarão os ônibus dos que pedem a saída de Dilma Rousseff. No domingo, o Movimento Vem Pra Rua havia fincado placas na Esplanada com o rosto de cada parlamentar e sua posição em relação ao impeachment. Nesta segunda-feira, 11, as placas foram removidas.