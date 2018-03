CUT e CNA se manifestam sobre Código no Congresso

Uniformizados com camisetas vermelhas da CUT, manifestantes gritam palavras de ordem contra o relator do projeto, Aldo Rebelo (PCdoB-SP), e contra a CNA. "Fora Aldo Rebelo.", "Fora CNA.", "Somos contra esse texto do relator", afirmou o presidente do Sindicato de Pinhalzinho, em Santa Catarina, Aerton Valmorbida. Segundo ele, a vinda dos manifestantes a Brasília foi bancada pela Federação dos Trabalhadores na Agricultura Familiar (Fenatraf) e pela Via Campesina.

A CNA é presidida pela senadora Kátia Abreu (TO). Favorável ao texto do relator Aldo Rebelo, a CNA levou manifestantes para o Congresso que se revezam diante de uma mesa cheia de pães, bolos e frutas. Seguranças da Câmara argumentam que a direção do Congresso não autorizou a colocação de uma mesa na chapelaria da Casa com os comes e bebes. Segundo eles, entre as pessoas convidadas pela CNA estariam seguranças da própria confederação.

A votação do Código está prevista para hoje à tarde. Mas ainda não há consenso sobre o texto do projeto. Os manifestantes que lotam a chapelaria do Congresso não poderão assistir à votação. Apenas as pessoas credenciadas pelos partidos políticos é que terão acesso às galerias do plenário da Câmara.