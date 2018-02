CUT diz que prisão agravou estado de saúde de Genoino De acordo com o presidente nacional da Central Única dos Trabalhadores (CUT), Vagner Freitas, prisões "ilegais e arbitrárias" agravaram o estado de saúde do ex-presidente nacional do PT e deputado licenciado José Genoino (SP). Freitas também critica a prisão do ex-deputado José Dirceu (PT-SP) e do ex-tesoureiro do partido Delúbio Soares, também condenados pelos Supremo Tribunal Federal (STF) no processo do mensalão.