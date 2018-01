CUT-DF pede investigação contra Jaqueline na Câmara A Central Única dos Trabalhadores do Distrito Federal (CUT-DF) apresentou na noite de hoje um pedido de investigação na Corregedoria da Câmara contra a deputada Jaqueline Roriz (PMN-DF), flagrada em vídeo de 2006 recebendo dinheiro do delator do "mensalão do DEM", Durval Barbosa. O órgão já analisa um pedido de investigação do PSOL, enquanto outro processo já está em andamento no Conselho de Ética.