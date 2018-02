CUT defende debate sobre fim do fator previdenciário O presidente nacional da CUT, Vagner Freitas, afirmou que o governo precisa apresentar propostas para o debate do fim do fator previdenciário, uma demanda da central. "O governo tem que vir para a mesa de negociação. Sem proposta, não vamos chegar a um acordo", disse, durante as celebrações de 1º de maio, no Vale do Anhangabaú, em São Paulo.